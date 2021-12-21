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Yerel Tipi ve fırtına otobüsleri devirdi: 35 yaralı!
Yerel

Tipi ve fırtına otobüsleri devirdi: 35 yaralı!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tipi ve fırtına nedeniyle iki otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 35 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun hafif olduğu aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 23:13:00 -
Tipi ve fırtına otobüsleri devirdi: 35 yaralı!

Bitlis merkez ve ilçelerinde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı, tipi ve fırtınaya döndü. Tatvan-Van karayolu Yelkenli mevkiinde 2 yolcu otobüsü olumsuz hava şartlarından dolayı devrildi.

35 yolcu yaralandı

Kazalarda ilk bilgilere göre 35 yolcu yaralandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri hem kaza alanına ulaşmakta hem de yaralıları tahliye etmekte zorluk yaşadı. Çoğunluğu hafif şekilde yaralanan yolculara kaza yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Tatvan ve Bitlis Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Çok sayıda vatandaş yolda kaldı

Olumsuz hava koşullarından dolayı çok sayıda vatandaşın da yollarda kaldığı aktarıldı. AFAD, Karayolları, Sağlık ve Belediye ekipleri Tatvan-Van, Tatvan-Ahlat, Tatvan-Bitlis, Bitlis-Diyarbakır yollarında ihbarlar üzerine kazalara müdahale etmeye ve yolda kalanları kurtarmaya çalıştığı belirtildi.

Öte yandan, Tatvan-Van yolunun 0-67. kilometreleri arası ve Muş-Tatvan devlet yolunun 12-36. km'leri arası yoğun tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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