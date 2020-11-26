  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tıp ve diş hekimliği uzmanlık öğrencileri, olağandışı hallerde uzmanlık eğitimi dışındaki işlerde görevlendirilebilecek
Aktüel

Tıp ve diş hekimliği uzmanlık öğrencileri, olağandışı hallerde uzmanlık eğitimi dışındaki işlerde görevlendirilebilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, uzmanlık öğrencileri ancak deprem, sel, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı ildeki sağlık tesislerinde 3 aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görevlendirilebilecek - Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:38:12 -
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık öğrencileri, olağandışı hallerde uzmanlık eğitimi dışındaki işlerde görevlendirilebilecek

ANKARA (AA) - Tıpta ve diş hekimliğinde öğrenim gören uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemeyecek ancak olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık tesislerinde 3 aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görevlendirilebilecek.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemeyecek. Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık tesislerinde 3 aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görev alabilecek.

Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılacak. Belirtilen haller nedeniyle tezini yetiştiremeyen ve çekirdek eğitim müfredatındaki yetkinliklerini kazanamayan uzmanlık öğrencilerine program yöneticisinin önerisi üzerine eğitim kurumunun akademik kurulu kararı ile 6 aya kadar süre uzatımı verilebilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cevat Akşit'in sağlık durumu nasıl? Cevat Akşit Hoca iyileşti mi?
Gündem

Cevat Akşit'in sağlık durumu nasıl? Cevat Akşit Hoca iyileşti mi?

Cevat Akşit'in sağlık durumu nasıl? Cevat Akşit Hoca iyileşti mi? soruları Cevat Akşit'in sevenleri tarafından merak ediliyordu. Geçtiğimiz ..
Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap
Gündem

Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine yöneltilen..
Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
Medya

Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı

Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide bir kadının bıçaklanarak öldürüldüğü sahnenin Star TV tarafından #EnGüzelAn etiketiyle paylaş..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay