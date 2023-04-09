TİP seçim şarkısını seçti! Sezen Aksu'nun buram buram 'şirk' kokan parçasını çalacaklar
Seçim vaadi, ehl-i sünnet tarikatlarla cemaatleri ve Kur'an kurslarını kapatmak olan 6'lı masanın ittifak ortaklarından TİP, seçim şarkısı olarak Sezen Aksu'nun şirk ifadeleri dolu 'karşıyım' parçasını kullanacak.
Seçim vaatleri İslami değerleri ülkeden kazımak olan TİP'in seçim bildirgesi açıklanırken, kampanyaları boyunca kullanacakları şarkı da ortaya çıktı.
TİP, seçim şarkısı olarak Sezen Aksu'nun buram buram şirk kokan "Karşıyım" adlı parçasını seçti.
Şarkıda, "Rabbim adaletin bu kadar mı?" sözleri daha önce de dindarlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
İşte o şarkı:
Bana sakın anlatmayın inanmıyorum
Bu ezbere bu demode cümlelere
Beni ikna edemiyor hiçbir cevap
Hiç aldırmıyorum bu gülmelere
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Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Karşıyım alayına karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Hadi versinler hadi cezamı razıyım
Hür doğdum hür öleceğim
Ya efendisi olacağım kendi hayatımın
Ya bu yerden gideceğim
Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Karşıyım alayına karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Atın ölümü arpadan hadi gelin arkadan
Yarı yolda bırakan taş olsun
Aşk yoksa eğer imzan batsın
Karılar kocalar boş olsun
Gelemem dolduruşa hepi topu üç kuruşa
Tav olan olana bir daha kül yutmam
Dünya halini de anlar bi üzülürüm ama
Vallahi billahi kin tutmam