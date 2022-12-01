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Siyaset TİP Genel Başkanı terör operasyonlarından rahatsızlığını anlattı!
Siyaset

TİP Genel Başkanı terör operasyonlarından rahatsızlığını anlattı!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki eş zamanlı terör operasyonlarından rahatsızlığını gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 01:02:00 -
TİP Genel Başkanı terör operasyonlarından rahatsızlığını anlattı!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, hükümetin 'savaş yanlısı politikalara başvurduğunu' söyleyerek terör örgütüne yönelik operasyonlara karşı çıktı.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TSK'nın terörle mücadeledeki başarılı operasyonlarından rahatsızlığını ortaya koydu.

"Savaş yanlısı politikalara başvuruyor"

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıdan sonra sınır ötesinde başlatılan operasyonları gündemine taşıyan Erkan Baş, terörle mücadeleden rahatsızlığını şu ifadelerle aktardı:

AKP saray rejimi, siyasi ömrünü uzatmak için, terörle mücadele adı altında muhalefete karşı içeride baskıyı artırabilmek için kurduğu kirli ittifakı temiz gösterebilmek, suç ortaklığının devamını sağlamak için, giderek alım gücü azalan asgari ücretin değil harekatın konuşulması için bir kez daha savaş yanlısı politikalara başvuruyor.

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