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Aktüel TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gündemi değerlendirdi:
Aktüel

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gündemi değerlendirdi:

"İzmir'de gerçekleşen depremin bir toplu katliama dönüşmesinin sorumlusu AKP iktidarıdır"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:21:19 -
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gündemi değerlendirdi:

TBMM (AA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "İzmir'de gerçekleşen depremin bir toplu katliama dönüşmesinin sorumlusu AKP iktidarıdır." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "iktidar sayesinde her birisi büyük bir felakete dönüşen doğal afetlerden" birinin daha önceki günlerde yaşandığını belirterek, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ün üstüne çıktığını kaydetti.

Depremin ardından TİP'in de arama kurtarma çalışmalarına katkı sunmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için elindeki tüm olanakları seferber etmeye çalıştığını dile getiren Baş, "Elimizden gelen ne varsa onu yapmaya çalıştık. Arama kurtarma ve dayanışma çalışmalarına katılan tüm yurttaşlara yürekten teşekkür etmek istiyorum." dedi.

İnsanların, iktidarın sorumsuzlukları yüzünden hayatını kaybetmesine "fıtrat" ve "kader" denilmesine tepki gösteren Baş, "Geçen gün gerçekleşen depremin bir toplu katliama dönüşmesinin sorumlusu AKP iktidarıdır. Şu Meclis çatısı altında bile yüzlerce kez ama sokaklarda belki milyonlarca kez sorulan bir soruyu bir kez daha sormamız gerekiyor. Deprem vergileri nerede? Topladığınız deprem vergilerini ne yaptınız?" diye konuştu.

Baş, "Türkiye'de insanları depremin değil, iktidarın tercihleri ve sorumsuzluklarının öldürdüğünü" ileri sürdü.

TBMM Genel Kurulunun gündeminde bugün depremin olmadığını belirten Baş, "İktidarın programına göre bugün Meclisin gündeminde deprem, pandemi, yoksulluk yok. Ne var? Sarayda hazırlanmış yeni bir kanun teklifi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü vatandaşların kıdem tazminatı ve emeklilik haklarını gasp edecek kanun teklifini bugün önümüze getirmişler." diye konuştu.

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