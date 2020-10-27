Tıp Fakültesi başarı sıralaması! Tıp taban puanları 2021

Tıp Fakültesi taban puanları 2021 merak ediliyor. 2021 YKS sınavına hazırlanan öğrenciler bir yandan da üniversite taban puanlarını araştırıyor. ÖSYM 2020 YKS taban puanlarını açıklamasıyla birlikte üniversite tercihleri bu puanlar üzerinden yapıldı. 2021 YKS sınavına girecek adaylar Tıp Fakültesi taban puanlarını sorguluyor. Tıp bölümü taban puanları 2021 Tıp Fakültesi başarı sıralaması en çok tercih edilen bölüm olduğu için yoğun olarak aranıyor.