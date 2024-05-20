Tıp dünyası şaşkın: Annesi öldükten 117 gün sonra doğdu!

Bir bebeğin annesini kaybettikten sonra doğması kulağa imkansız gelse de Eliska isimli bu bebek annesinin vefatından tam 117 gün sonra dünyaya geldi. Tıp dünyasında da eşi benzeri olmayan durum büyük şaşkınlık yarattı.

Eliska 15 Ağustos'ta doğdu. 27 yaşındaki annesinin ise 21 Nisan'da beyin ölümü gerçekleştiği açıklandı.

Çek Cumhuriyeti'ndeki bir hastane, fetüsün gelişmesini sağlamak için üç aydan uzun süre hayatta tutulan, beyin ölümü gerçekleşen bir kadından sağlıklı bir kız çocuğunun dünyaya geldiğini duyurdu.

Brno'daki Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Eliska'nın 15 Ağustos'ta 2,1 kg ağırlığında ve 42 cm boyunda doğduğu ve taburcu edilerek babası tarafından eve götürüldüğü belirtildi.

Yakın zamanda bir bebeği olduğu için kendisini emziren teyzesinin yardımıyla artık büyüyor.

27 yaşındaki annesi, 16 haftalık hamileyken beyin kanaması geçirdikten sonra 21 Nisan'da beyin ölümü gerçekleşti. Hastane, epilepsi belirtileriyle birlikte arteriyovenöz malformasyon öyküsü olduğunu söyledi.

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Fetüsün hayatta kalması için anesteziyoloji, resüsitasyon, yoğun bakım, kadın doğum ve jinekoloji gibi birçok bölümden uzmanlar birlikte çalıştı.

Hastane, "Annenin enerji ihtiyacını sağlamak için beslenmeye özel dikkat gösterildi, ancak daha da önemlisi fetüsün optimal büyümesi ve gelişmesi sağlandı" dedi.

Jinekoloji konseyi, bebeğin ağırlığının 24 Haziran itibarıyla 980 grama, Temmuz ortasında ise 1,5 kg'a çıktığını belirledi.

Yine de hamilelik sırasında antibiyotik kullanımını gerektiren dört bulaşıcı komplikasyon vardı.

Hastaneye göre, dünya çapında bu tür vakaların sayısı yalnızca 20 olmasına rağmen, vakanın uzunluğu (annenin toplam 117 gün hayatta kalması) ve bebeğin gelişimi nedeniyle benzersiz olduğu belirtildi.