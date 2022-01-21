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Siyaset TİP de nafaka kervanına katıldı
Siyaset

TİP de nafaka kervanına katıldı

Türkiye İşçi Partisi’nin haksız nafakayı savunan açıklamasına Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 16:10:00 -
TİP de nafaka kervanına katıldı

YENİ AKİT  ANKARA

“Kadınların kazanılmış nafaka ve boşanma haklarına zarar vermeyi amaçlayan paketi kabul etmiyoruz” diyerek resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Türkiye İşçi Partisi’ne Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanlarından olan Mesut Arabul tepki gösterdi.

Arabul sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye İşçi Partisi (TİP) de, boşanan kadın ömür boyu #Nafaka almalı diyen sözde Kadın Hakları örgütlerine desteğini açıklayarak kadın seçmenden oy alabileceğini zanneden partiler kervanına katıldı” dedi.

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