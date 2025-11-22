Tip 2 poliovirüs salgını sona erdi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Endonezya, büyük çaplı aşılama kampanyasının ardından tip 2 poliovirüs salgınını sona erdirdi.

DSÖ, yaptığı açıklamada, Endonezya'nın ülke çapındaki çocuklara yaklaşık 60 milyon ek doz aşılama sağlayan yoğunlaştırılmış bir aşılama kampanyasının ardından yaklaşık üç yıl sonra poliovirüs tip 2 salgınını resmen sona erdirdiğini söyledi.

Haziran 2024'ten bu yana çocuklarda veya çevrede herhangi bir poliovirüs tespit edilmedi. DSÖ, 19 Kasım 2025'te salgının resmen sona erdiğini ilan etti.

DSÖ Batı Pasifik Bölge Direktörü Saia Ma'u Piukala, Endonezya'nın başarısının, bölgenin 25 yıl önce ilk kez ulaşılan çocuk felcinden arınmış statüsünü güçlendirdiğini söyledi.

Piukala, "Batı Pasifik'teki 38 ülke ve bölgenin tamamını uyanık olmaya çağırıyorum. Bir gün çocuk felci sadece bir anı olacak. O zamana kadar aşılama yapacağız." dedi.

Salgın, Ekim 2022'de Aceh'te ilk doğrulanmış vakayla başladı. Daha sonra Banten, Batı Cava, Doğu Cava, Kuzey Maluku ve Papua'nın çeşitli bölgeleri de dahil olmak üzere diğer eyaletlere yayıldı. Aşı kaynaklı poliovirüs tip 2'nin (cVDPV2) dolaşımdaki son vakası 27 Haziran 2024'te Güney Papua'da bildirildi.

Endonezya, 2022 sonu ile 2024'ün üçüncü çeyreği arasında yeni OPV-2 aşısını kullanarak ülke çapında iki tur kampanya yürüttü ve rutin aşılamada iyileştirmeler yaptı. İkinci doz inaktif çocuk felci aşısının kapsamı 2023'teki yüzde 63'ten 2024'te yüzde 73'e yükseldi.

Korumayı hızlandırmak için Endonezya Sağlık Bakanlığı, Ekim 2025'te Yogyakarta, Batı Nusa Tenggara, Bali ve altı Büyük Papua eyaletinde DPT-HB-Hib ve IPV'yi birleştiren altı değerlikli bir aşıyı uygulamaya koydu ve gelecek yıl ülke çapında uygulamaya konulması planlanıyor.

Küresel Çocuk Felci Eradikasyon Girişimi kapsamında 2023, 2024 ve 2025 yıllarında yapılan bağımsız değerlendirmeler, Endonezya'nın müdahalesinin kalitesini ve yeni vakaların olmadığını doğruladı ve DSÖ'nün salgının kapandığını ilan etmesinin önünü açtı.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, "Ancak rehavete kapılmamalıyız. Özellikle bazı eyaletlerde aşılama kapsamındaki eksiklikler göz önüne alındığında, çocuk felci riski devam ediyor." dedi.