Yürekler ağızlara geldi! 5 kişi dumandan etkilendi
Yerel

Yürekler ağızlara geldi! 5 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yürekler ağızlara geldi! 5 kişi dumandan etkilendi

Ordu Altınordu’da dört katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangında içeride mahsur kalan 5 kişi itfaiyenin merdivenli araçla müdahalesiyle kurtarıldı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede paniğe neden oldu.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Altınordu ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın sırasında evde bulunan G.T. (18), E.K. (20), C.K. (27), C.B. (16) ve G.G.’yi (17) merdivenli araçla ulaşarak kurtardı.

 

 

Dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. G.T., E.K., C.K., C.B. ve G.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yangın, diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

