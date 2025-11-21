CHP’nin İmralı kararı DEM’i kızdırdı! Tarih nasıl kaçtığınızı yazacak

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin tutumunun Komisyon’un İmralı’ya gitmemesi yönünde olduğunu açıkladı. CHP, kapalı oturuma katılmama kararını da duyurdu. CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararı ise DEM Parti’yi kızdırdı.

DEM Parti adına konuşan Gülistan Koçyiğit, CHP'nin kararına tepki gösterdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

MESELE TÜRKİYE

"Tarihi cesurlar yazar. Ve bugün biz tarihi eşikteyiz ve tarih yazıyoruz. Demokratik cumhuriyetin inşası için sorumluluk alacak mıyız, almayacak mıyız? Tarih, sorumluluk almayanları da yazacak. Bu bir seçim, oy meselesi değil. Geleceğimizi konuşuyoruz. Siyaset üstü bakmamız gereken bir yerdeyiz. Sorunun etrafında dolanamayız. Sorunu halı altına süpürerek çözümü bir kez daha ıskalayamayız. Sorunun bir muhatabı var. Tek bir çağrısıyla örgütünü feshetmiş bir örgüt lideri, sorunun baş aktörü var. Komisyon gerçekten muhatabıyla buluşmalı ve yol haritasının zeminini oluşturmalı. Barış istemek sadece barış istiyorum demekle olmaz. Mesele bir ısrardan ibaret değildir. Mesele, gelecektir. Öcalan’ı dinlemeden bu sürecin ilerlemesi mümkün değildir. Halkını sevmek güncel siyasetten değil ülkenin geleceğine bakmaktan geçer."