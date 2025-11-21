  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem CHP’nin İmralı kararı DEM’i kızdırdı! Tarih nasıl kaçtığınızı yazacak
Gündem

CHP’nin İmralı kararı DEM’i kızdırdı! Tarih nasıl kaçtığınızı yazacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’nin İmralı kararı DEM’i kızdırdı! Tarih nasıl kaçtığınızı yazacak

CHP'nin İmralı'ya gitmeme ve kapalı oturuma katılmama kararı, DEM Parti'yi kızdırdı. DEM Parti adına konuşan Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Barış istiyorum demekle barış olmuyor. Tarihi cesurlar yazar. Tarih sorumluluk alanları da almayanları da yazacaktır. Bu bir oy, seçim meselesi değil. Bu Türkiye’nin geleceği" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin tutumunun Komisyon’un İmralı’ya gitmemesi yönünde olduğunu açıkladı. CHP, kapalı oturuma katılmama kararını da duyurdu. CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararı ise DEM Parti’yi kızdırdı. 

DEM Parti adına konuşan Gülistan Koçyiğit, CHP'nin kararına tepki gösterdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

MESELE TÜRKİYE

"Tarihi cesurlar yazar. Ve bugün biz tarihi eşikteyiz ve tarih yazıyoruz. Demokratik cumhuriyetin inşası için sorumluluk alacak mıyız, almayacak mıyız? Tarih, sorumluluk almayanları da yazacak. Bu bir seçim, oy meselesi değil. Geleceğimizi konuşuyoruz. Siyaset üstü bakmamız gereken bir yerdeyiz. Sorunun etrafında dolanamayız. Sorunu halı altına süpürerek çözümü bir kez daha ıskalayamayız. Sorunun bir muhatabı var. Tek bir çağrısıyla örgütünü feshetmiş bir örgüt lideri, sorunun baş aktörü var. Komisyon gerçekten muhatabıyla buluşmalı ve yol haritasının zeminini oluşturmalı. Barış istemek sadece barış istiyorum demekle olmaz. Mesele bir ısrardan ibaret değildir. Mesele, gelecektir. Öcalan’ı dinlemeden bu sürecin ilerlemesi mümkün değildir. Halkını sevmek güncel siyasetten değil ülkenin geleceğine bakmaktan geçer."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Salih

Tarih hainleride yazacak

iki cihanın güneşi

niye gelsin ki israil izin vermemiştir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23