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Yerel Tinerci mobilya imalat atölyesini ateşe verdi
Yerel

Tinerci mobilya imalat atölyesini ateşe verdi

Yeniakit Publisher
2023-09-01 03:58:00 -
Tinerci mobilya imalat atölyesini ateşe verdi

Ümraniye’de bir tinerci iki katlı mobilya imalat atölyesini ateşe verdi. Alevler kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, Sevinç Sokak’taki iki katlı bir mobilya imalat atölyesinde yaşandı. İddiaya göre yoldan geçen bir tinerci iki katlı mobilya imalat atölyesine girip tiner çalmak istedi. İçeri giren tinerci istediğini bulamayınca iş yerini ateşe verdi ve olay yerinden kaçtı. Kısa sürede iş yerindeki mobilyalar ve kimyasal maddelerden duman çıkmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın çatısı, deposu başta olmak üzere dumanın çıktığı her yeri inceledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören mahalle sakinlerinden Murat Er, "Binanın arka tarafında yüksek sesli bir patlama oldu. Biz de ne olduğunu anlamadık. Alevler yükseldi. Bir arkadaş itfaiyeyi arıyor ve itfaiye ekipleri anında müdahale etti" dedi.

Kaynak: AA

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