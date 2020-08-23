Timurtaş Uçar Hoca'nın dilinden yürekleri titreten şiir! İstiklal Şairi'nin şiiri ancak böyle okunurdu

90'lı yıllarda İslam'a olan saldırılar karşısında göğüs geren ve kürsülerin korkusuz vaizi olarak bilinen merhum Timurtaş Uçar Hoca tarafından bir vaazda seslendirilen İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Tükürün' isimli şiirini çok içten okuması yürekleri titretti.

Timurtaş Uçar Hoca kimdir?

Elazığ'da 1944 yılında dünyaya gelen Timurtaş Uçar Hocaefendi, liseyi imam hatip lisesinde okudu. Ardından Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. İlk görev yeri Muş ve Malatya'da vaizlik oldu. Ardından İstanbul'da merkez vaizliği ve müftü yardımcılığına atandı. 31 yıl boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan Timurtaş Hocaefendi, emekliliğinde de boş durmadı.

Ömrünü İslam davasına adayan Timurtaş Hoca, başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanında insanlara hakikati anlattı.

Hakikati korkusuzca anlatan bir ömürün ardından 20 Ocak 2000'de ise Hakk'ın rahmetine kavuştu.