TİM'in yeni başkanı belli oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi.30 Haziran 2018 Cumartesi 23:56
Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu'nda Başkanlığa İsmail Gülle seçildi.
Haliç Kongre Merkezin'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen TİM 25. Olağan Genel Kurulu'nda Başkanlık seçimleri sonuçlandı.
İsmail Gülle, Tahsin Öztiryaki ve Oğuz Satıcı'nın yarıştığı seçimlerde yeni başkan 149 oyla İsmail Gülle oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülle'ye kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülle'yi kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı'na seçilen İsmail Gülle'ye tebrik telgrafı gönderdi.
Erdoğan, telgrafında, Gülle'ye başarı dileğinde bulundu.
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