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TİM’in sektör şampiyonu Altunkaya’ya ödül

Gaziantep’in gururu haline gelen Altunkaya Şirketler Grubu İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde bir kez daha Gaziantep’e ödül kazandıran firma olma özelliğiyle kentin gurur kaynağı oldu.

16 Haziran 2019 Pazar 19:17
TİM’in sektör şampiyonu Altunkaya’ya ödül

Gaziantep’in gururu haline gelen Altunkaya Şirketler Grubu İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde bir kez daha Gaziantep’e ödül kazandıran firma olma özelliğiyle kentin gurur kaynağı oldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde Gaziantep’teki tek ödülü Mahsum Altunkaya Meyve Sebze Mamulleri alanında sektör şampiyonu olarak aldı. Ödülünü Ekonomi Bakanı Ruhsar Pekçan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Tim Başkanı İsmail Gülleden alan Altunkaya’ya kutlama mesajları yağdı.


TİM’in İstanbul’da düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. İhracat şampiyonları için düzenlenen ödül töreninde Gaziantep’i temsil eden tek ödülü Mahsum Altunkaya aldı. Meyve Sebze Mamulleri Sektör Şampiyonu olan Altunkaya İnş. Nak. Gıda. Tic. A.Ş. adına şampiyonluk ödülünü Ekonomi Bakanı Ruhsar Pekçan, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Tim Başkanı İsmail Gülle’den alan Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve törene katılan bakanlar da kutladı. Ödül almak kadar,ülkeye hizmet etmenin ülke ekonomisine katma değer sağlamanın kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Altunkaya, önümüzdeki süreçte daha çok üretmek, daha çok çalışmak ve ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamak için çalışacaklarını sözlerine ekledi. Meyve Sebze Mamulleri alanında Türkiye Sektör Şampiyonu olarak ödül alan tek firma özelliği taşıyan Altunkaya Şirketler Grubu, geçtiğimiz yıllarda da yine sektör bu alanda sektör şampiyonu olmuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 19:17
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