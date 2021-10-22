TİM’in inovasyon yarışmasına başvurular başladı
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce (TİM) üniversite öğrencilerine yönelik, Türkiye’nin Makinecileri desteğiyle düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması’na başvurular başladı.
Algoritması, yarışma süreçleri ve öğretici yönüyle Türkiye’nin en inovatif yarışmalarından biri olan organizasyonun tüm süreçleri dijital ortamda gerçekleştirilecek. 2021 İnovaTİM İnovasyon Yarışması’nın son başvuru tarihi, 30 Kasım 2021 olarak belirlendi. Yarışmada toplam 300 bin TL para ödülü verilecek.