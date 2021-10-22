  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TİM’in inovasyon yarışmasına başvurular başladı
Ekonomi

TİM’in inovasyon yarışmasına başvurular başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce (TİM) üniversite öğrencilerine yönelik, Türkiye’nin Makinecileri desteğiyle düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması’na başvurular başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 13:45:00 -
TİM’in inovasyon yarışmasına başvurular başladı

Algoritması, yarışma süreçleri ve öğretici yönüyle Türkiye’nin en inovatif yarışmalarından biri olan organizasyonun tüm süreçleri dijital ortamda gerçekleştirilecek. 2021 İnovaTİM İnovasyon Yarışması’nın son başvuru tarihi, 30 Kasım 2021 olarak belirlendi. Yarışmada toplam 300 bin TL para ödülü verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlham Aliyev'den
Dünya

İlham Aliyev'den "Zengezur Koridoru" müjdesi: İstediğimize ulaşıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Erivan, Zengezur Koridoru'na önce karşı çıksa da artık kabullendi. İstediğimize ulaşıyoruz" dedi...
Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nde Abdullah Gül krizi!
Siyaset

Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nde Abdullah Gül krizi!

DEVA Partisi'nin kurulmasına ön ayak olan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, DEVA Partisi yönetimi tarafından kendisine cumhurbaşkanlığı..
Bu kez açık açık söylediler! 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyin'
Dünya

Bu kez açık açık söylediler! 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyin'

İkisi Yunan asıllı olmak üzere toplam 3 Temsilciler Meclisi üyesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazarak F-16'ların Türkiye'ye verilmeme..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay