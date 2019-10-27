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Ekonomi

TİM’in 35 yardım TIR’ı yola çıktı

TİM tarafından Barış Pınarı Harekâtı’na sınırı olan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan 35 TIR yola çıktı.

2019-10-27 10:47:00 -
TİM’in 35 yardım TIR’ı yola çıktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Barış Pınarı Harekâtı’na sınırı olan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere hazırladığı insani yardım malzemeleri yola çıktı. Toplam 35 TIR’a yüklenen giyim ve gıda malzemeleri Türk Kızılayı koordinasyonunda Kilis’in Göktaş, Ceritler, Karacaören köyleri ve Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde ikamet eden ihtiyaç sahibi 250 aileye dağıtılacak.

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