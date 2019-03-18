TİM Doğu Anadolu Meclisi Erzurum toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların, Eximbank'a "Niye para vermiyorsunuz, şunu da verin, bunu da verin, az verdiniz, çok verin" diye talepte bulunması gerektiğini söyledi.

TİM tarafından ilki şubat ayında Gaziantep'te "TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi" adıyla düzenlenen, açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclislerin ikincisi, "TİM Doğu Anadolu Meclisi" adıyla Erzurum'da gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TİM Başkanı İsmail Gülle, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile çok sayıda iş insanının katıldığı toplantıda, Erzurumlu ihracatçıların sorunları ele alındı.

Toplantıda katılımcıların sorularını yanıtlayan İsmail Gülle, çifte vergilendirmenin şu anda hükümetin en fazla çaba sarf ettiği ve çalıştığı konulardan biri olduğunu söyledi.

Eximbank'ın ihracatçılar için önemine işaret eden Gülle, şunları kaydetti:

"Eximbank çok ucuz krediler, çok büyük destekler veriyor, teşvikler var ama ihracatçı olmadığınız için bundan faydalanamıyorsunuz. İhracatçıya yeşil pasaport var, hangi devletin ihracatçısına yeşil pasaport var? Bu çok büyük gurur, çok büyük destektir. Eximbank'ın hiçbir toplantıda bu kadar sorusuz kaldığını görmedim. Demek ki sizin paraya ihtiyacınız yok ya da teker teker, ayrı ayrı görüşmek istiyorsunuz.

Eximbank'a 'Niye para vermiyorsunuz, şunu da verin, bunu da verin, az verdiniz, çok verin' diye talepte bulunmanız lazım. Parayı bulduğunuz zaman, paraya yapışacaksınız ki, yatırımcı olduğunuz, ihracat aşkınızı orada görelim. Eximbank'tan para istemiyorsanız gerisinde konuşacak fazla bir şey kalmıyor, gerisi teferruattır."

- "Bölgeye desteği yüzde 136 artırdık"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da 2017'den 2018'e geçerken, bölgeye desteği yüzde 136 artırdıklarını söyledi.

Yıldırım, katılımcılara Türk Eximbank bünyesinde yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

İhracatçılar, toplantı kapsamında Cazibe Merkezleri Programı'na benzer programların bölgede devreye alınması talebinde bulundu.