TİM Başkanı İsmail Gülle: 13 ayın 11’inde ihracat rekoru kırıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2021’in verimli geçtiğini dile getirdi. Gülle, son 13 ayın 11’inde ihracat rekoru kırıldığını belirtti.

Zaferin mimarlarıyız

Antalya Belek’te ihracatçılarla buluşan Gülle, şunlara işaret etti:



“Temmuz itibarıyla tarihimizde ilk defa 12 aylık dönemde 200 milyar dolar ihracat rakamını aştık. Eylül ayında da son 12 ayda 212.2 milyar dolar ihracat yaparak yıllık hedefimiz olan 211 milyar doları geçmeyi başardık. Eylülde tarihimizde ilk defa aylık bazda 20 milyar dolar ihracatın üzerine çıktık. Bizler, bu zaferin mimarlarıyız. Büyümeye, kalkınmaya ve istihdama yaptığımız katkıdan gurur duyuyoruz.”



İhracatı daha da arttırmak için atacakları adımlara da değinen Gülle, şunları ifade etti:



“Nakliye firmalarıyla ihracatçılarımız arasında köprü vazifesi görecek olan Türkiye Lojistik Portalı çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayesinde düzenleyeceğimiz Türkiye İhracat Şurası için ise hazırlıklarımız devam ediyor. İhracat Şurası’nda ihracatımızı yalnızca rakamlarla değil, felsefi ve stratejik açılardan da ele alacağız.”

Made in Türkiye markasını yükselteceğiz

Made in Türkiye markasını yükseltecek olanların ihracatçılar olduğunu kaydeden Gülle, “TİM e-İhracat Konseyi’nin kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Türkiye’de ihracata katılımı arttırmaya da özel bir önem veriyoruz. Görevi devraldığımızdan beri ihracatın tabana yayılmasını kendimize vazife edindik” dedi.

Gülle, ayrıca “Yürüttüğümüz faaliyetler netice veriyor. 2020’nin her ayında ortalama bin 500 yeni firmamız ihracata başladı. 2021’de bu ortalama daha da yükselerek aylık bin 700 seviyelerine çıkmış durumda. Dış ticaret fazlası veren Türkiye’ye ulaşana dek durmak yok” diye konuştu.