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Yaşam Tilkinin post mücadelesi kamerada
Yaşam

Tilkinin post mücadelesi kamerada

Yeniakit Publisher
2024-05-02 09:43:00 -

Tilkinin ağaca takılı koyun postunu yerinden çıkarma mücadelesi fotokapana yansıdı.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde bir tilkinin ağaca takılı koyun postunu yerinden çıkarmak için ettiği mücadele fotokapana yansıdı.

Yaban hayat çeşitliliğinin zengin olduğu Erzincan’da gece saatlerinde avlanmaya çıkan tilki fotokapana yansıdı. Yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana tilki takıldı. Bodur ağaca sıkıca sarılarak sabitlenen koyun postunun kokusunu alan tilki postu yerinden çıkarmak için mücadele etti. Fotokapana yansıyan görüntüde tilkinin postu çıkarmak için uğraştığı bir süre sonra başaramayacağını anlayınca vazgeçtiği görüldü.

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