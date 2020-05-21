Tilki yavrusu zannettiler, gerçek barınakta ortaya çıktı

Bingöl’de hayvan otlatan bir kişi, bitkin olarak bulduğu tilki yavrusu zannettiği hayvanlara sahip çıkıp yetkililere ulaştırdı. Barınağa getirilen 2 yavrunun tilki değil kurt olduğu belirlenirken, açlıktan bitkin düşmeleri nedeniyle biberonla süt içirildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Topalan köyünde hayvanlarını otlatan Yaşar Çaka, ineklerin tepki verdiği otluk alan gittiğinde 1’i telef olmuş 2’si bitkin halde 3 yavru hayvan gördü. Tilki zannettiği hayvanlara ölmemesi için sahip çıkan ve bahçesine götüren Çaka, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekip köye giderek 2 yavruyu tilki diye teslim aldı ve Bingöl Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne götürdü. Burada yapılan kontroller sırasında yavruların tilki değil kurt olduğu ortaya çıktı. Süt ve mama ile biberonla beslenen yavru kurtlar, daha sonra Doğa Koruma tarafından Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi.

Açlıktan dolayı bitkin oldukları öğrenilen yavruların, merkezde bakımının süreceği bildirildi.