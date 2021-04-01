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Teknoloji TikTok'un banka hesaplarına el koydular
Teknoloji

TikTok'un banka hesaplarına el koydular

TikTok geçtiğimiz aylarda Hindistan’da yasaklanmıştı. Popüler uygulamanın çatı şirketi ByteDance'a vergi kaçırma suçlaması yapıldı ve hesaplarına el konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 21:43:00 -
TikTok'un banka hesaplarına el koydular

Hindistan başta olmak üzere Asya ülkelerinin bir kısmında TikTok uygulaması yasaklanmıştı. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen olay sonrası Çin merkezli ByteDance bünyesindeki TikTok’un vergi politikalarını ihlal ettiği ortaya atıldı. Reuters’te yer alan habere göre Hindistan, şirketin HSBC ve Citibank’ta bulunan hesaplarına el koydu.

Hindistan’da, 2016'dan bu yana yerli olmayan kuruluşlar için yüzde 6 ila 12 arasında ek bir “Eşitleme Vergisi” uygulanıyor. Şirketin bu vergiyi, ödemediği iddia ediliyor. Mahkemeye taşınan olayın, nasıl sonuçlanacağı henüz net değil.

ByteDance yetkilileri, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Hesaplarına bloke konulması nedeni ile tüm işlerinin durduğunu belirten şirket, serbest ticaret yapma haklarının ihlal edildiğini iddia etti. Sosyal medya devi aynı zamanda, çalışan maaşları gibi çeşitli ödemelerin de bu durumdan etkileneceğini ekledi.

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