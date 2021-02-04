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Teknoloji TikTok'tan İtalya kararı
Teknoloji

TikTok'tan İtalya kararı

İtalya'da 10 yaşındaki bir çocuğun ölümü sonrasında hedef gösterilen TikTok uygulaması harekete geçti. Ülkedeki kullanıcıları için yaş güncellemesi şartı getiren uygulama, 13 yaş altı kullanıcıların hesaplarını kapatacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 00:14:00 - 2021-02-04 00:15:16
TikTok'tan İtalya kararı

Tartışmalı videoları ile gündemden düşmeyen sosyal medya uygulaması TikTok'tan yeni bir açıklama geldi.

İtalya'da bir çocuğun ölümü sonrasında yapılan açıklama, ülkedeki tüm kullanıcıları yakından ilgilendiriyor.

Buna göre TikTok, 9 Şubat'tan itibaren İtalya'daki kullanıcılarına yaş bilgilerini güncelleme şartı getirdi. Aksi taktirde kullanıcıların hesapları bloke edilecek.

Yaş doğrulama için yapay zeka sistemleri kullanılacak, 13 yaşın altında olduğunu belirten herkesin hesabı kapatılacak.

Ne olmuştu?

İtalya'da geçen ay 10 yaşında bir çocuk, bir TikTok videosunda gördüklerinin aynısını yapmak isterken, boğularak can verdi.

İtalyan polisi, olayla ilgili olarak Sicilya'da yaşayan 48 yaşındaki bir TikTok kullanıcısına suçlama yöneltmiş, uygulamada yüz binlerce takipçisi olan kullanıcının, bilgisayarına el koyulmuştu.

Ayrıca, belli yaşın altındaki kullanıcılar için de uygulamaya geçici olarak kısıtlama getirilmişti.

Uygulamaya yöneltilen en ağır eleştirilerin başında yaş konusu geliyor.

Çünkü TikTok'un kullanım koşullarına göre, kullanıcıların en az 13 yaşında olması gerekiyor. Ancak bu, "sözde kalan" bir şart. Uygulama telefona kolaylıkla indirilebiliyor. Dahası her türlü içeriğe ulaşmada da hiçbir kısıtlama bulunmuyor.

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