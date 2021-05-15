  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TikTok uygulamasını devlet cihazlarında yasakladılar
Bir vatandaş, Erek Dağı kayalıklarından düştü! Ambulans helikopter yetişti
Federasyon açıkladı: Türk halterinin men edilmesi söz konusu değil
Çin'den 'Everest Dağı' kararı
Teknoloji TikTok uygulamasını devlet cihazlarında yasakladılar
Teknoloji

TikTok uygulamasını devlet cihazlarında yasakladılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, ABD federal işçilerinin telefonlarında TikTok uygulamasının kullanılmasına yasak getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 21:08:00 -
TikTok uygulamasını devlet cihazlarında yasakladılar

TikTok kullanıcıları hızla artarken, birçok insan mahremiyetlerinin tehlikeye atılmasından korkuyor. ABD hükümeti, kısa süre önce kabul edilen bir yasa nedeniyle artık TikTok'u cihazlarının hiçbirinde kullanmayacak.

Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, federal işçilerin şu anda çok popüler olan uygulamayı Amerikan hükümetinin cihazlarına indirmesini resmi olarak yasaklayan bir tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.

ABD hükümeti TikTok'u bir tehdit olarak görse de, uygulamanın popülaritesi giderek artıyor. Uygulama kullanıcıları için alışveriş de dahil pek çok yenilik getirmeyi hedefliyor.

ABD Hükümetinin ByteDance Endişeleri

Günümüzde gençler arasında popüler olan Çin merkezli ByteDance uygulaması Amerikan hükümetinde endişe yaratmıştı.

TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarının 90 gün içinde elden çıkarılmasına yönelik kararname yayımlanmıştı.

ByteDance'in ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit edebileceğine yönelik "güvenilir kanıtlar" olduğu belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!
Ekonomi

Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!

Bir dönem batıcı laikçi seküler hayatın televizyonlardaki temsilcisi olan Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sağlık sorunları sonrası maneviyata yön..
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Siyaset

Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ilişkin konuştu...
Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı
Gündem

Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı

Kudüs ve Gazze'de İsrail zulmü sürerken, piyanist Fazıl Say sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay