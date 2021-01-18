TikTok Türkiye’de temsilcilik açacak mı?
Birçok sosyal medya platformu Türkiye’de temsilcilik açma kararı aldı. Bu platformlar arasında TikTok da bulunuyor mu? TikTok Türkiye’ye temsilcilik açacak mı?
2020 yılında Resmi Gazete tarafından yayınlanan sosyal medya yasasının içerisinde platformların temsilcilik açması da bulunuyor.
Yasaya göre 1 milyondan fazla günlük erişimi olan yabancı uygulamalar Türkiye’ye temsilcilik açmak zorunda.
YouTube’nin Türkiye’de temsilcilik açma kararından sonra gençleri ifsad eden, toplum örf ve geleneklerine aykırı yayınlar yapılmasına sebep olan TikTok’un da Türkiye’de temsilcilik açacağı kararı bildirildi. TikTok, resmi sitesinden temsilcilik açacağını bildiren paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda, onlara katılmasak bile yerel yasalara saygı göstermekte kararlıyız. Bu itibarla, yasanın gerekliliklerine uyacağız.”
Temsilcilik açmayana reklam yasağı!
Sosyal Medya Yasası kapsamında alınan karara uymayan, ülkemizde temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren reklam yasağı uygulanacak.