  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji TikTok Türkiye’de temsilcilik açacak mı?
Teknoloji

TikTok Türkiye’de temsilcilik açacak mı?

Birçok sosyal medya platformu Türkiye’de temsilcilik açma kararı aldı. Bu platformlar arasında TikTok da bulunuyor mu? TikTok Türkiye’ye temsilcilik açacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 12:27:00 - 2021-01-18 12:33:01
TikTok Türkiye’de temsilcilik açacak mı?

2020 yılında Resmi Gazete tarafından yayınlanan sosyal medya yasasının içerisinde platformların temsilcilik açması da bulunuyor.

Yasaya göre 1 milyondan fazla günlük erişimi olan yabancı uygulamalar Türkiye’ye temsilcilik açmak zorunda.

YouTube’nin Türkiye’de temsilcilik açma kararından sonra gençleri ifsad eden, toplum örf ve geleneklerine aykırı yayınlar yapılmasına sebep olan TikTok’un da Türkiye’de temsilcilik açacağı kararı bildirildi. TikTok, resmi sitesinden temsilcilik açacağını bildiren paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda, onlara katılmasak bile yerel yasalara saygı göstermekte kararlıyız. Bu itibarla, yasanın gerekliliklerine uyacağız.”

Temsilcilik açmayana reklam yasağı!

Sosyal Medya Yasası kapsamında alınan karara uymayan, ülkemizde temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren reklam yasağı uygulanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Perinçek: Türkiye, iki ülke ile S-500 üretecek
Dünya

Doğu Perinçek: Türkiye, iki ülke ile S-500 üretecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin Rusya ve Çin ile ortaklaşa S-500 hava savunma sistemlerini üreteceğini söyledi...
Türk silahı dünyanın en iyisi seçildi! Resmen damga vurdu
Dünya

Türk silahı dünyanın en iyisi seçildi! Resmen damga vurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan On Target dergisi tarafından düzenlenen Editörlerin Seçimi Ödülü'nde, 2020'nin en iyi silahı SAR..
Ülke duyurdu: Patlayıcı yüklü bir İHA düşürdük
Dünya

Ülke duyurdu: Patlayıcı yüklü bir İHA düşürdük

Yemen ordusu, İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) Suudi Arabistan sınırında yer alan Sada ilinde düş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay