TikTok rezilliği durdurulamıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Toplum ahlakını dinamitleyen ve gençleri zehirleyerek Türk örf ve âdetlerinden uzaklaştıran yeni sosyal medya platformları türerken, TikTok rezilliği de aldı başını gidiyor. TikTok isimli sosyal paylaşım uygulamasında gençler beğeni uğruna olmadık rezilliklere imza atarken, artık ölümü dahi göze alıyorlar. Gençlerimizin büyük bir tehlike altında olduğunu söyleyen TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “Bu mecraların ne gibi eksikleri olduğu konusunda dünya üzerinde birçok tartışma var. Biz de TBMM’de kurduğumuz Dijital Mecralar Komisyonu’nda bu konuları tartışıyoruz, bu mecraların denetlenmesi için bir yol arıyoruz. Bizim komisyonda yaptığımız çalışmalar gençlerimizi korumaya yöneliktir. Ailelerle el birliği içerisinde gençlerimizi bu tür mecralardan kurtaracağız inşallah” ifadelerini kullandı.

“RTÜK içerisinde ‘Ahlak Denetim Kurulu’ kurulmalı”

‘Önce Ahlak ve Maneviyat’ ilkesinin benimsetilmesi gerektiğini vurgulayan Mil Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül de “Gerek sosyal medya gerek yazılı ve görsel medyada yaşanan başta TikTok olmak üzere gençliği ve aileyi dinamitleyen bu unsurlarla mücadele için öncelikle Diyanet, RTÜK’te temsil edilmelidir. Ayrıca, 9 üyeden bir tanesinin Diyanet kontenjanı olarak tahsis edilmesi gerekiyor. Rtük içerisinde ‘Ahlak Denetim Kurulu’ kurulmalı. Aile Bakanlığı etkin ve faal çözüm önerileri ve projeleriyle Aile Bakanlığı-Diyanet ve Rtük işbirliğiyle bu konuda etkin önlemler alınmalı. Ülkemizde faaliyet gösteren eşcinsel LGBT derneklerinin kapatılarak tüm faaliyetlerinin yasaklanması lazım. Sosyal medya yasasının daha kapsayıcı ve etkinliğinin artırılması gerekiyor” diye konuştu.

