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Gündem TikTok kitlesini bile şaşırtan skandal video
Gündem

TikTok kitlesini bile şaşırtan skandal video

Yeniakit Publisher
2024-02-13 12:32:00 -

İlgi çekmek için her türlü rezilliğin sergilendiği TikTok’ta, aile mahremiyetinin hiçe sayıldığı ergen videolarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez yayınlanan video diğerlerini mumla aratacak cinsten!..

Bir genç kızın yayınladığı görüntüler, izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Korku filmini aratmayan görüntülerde, hasta yatağında son nefesini vermek üzere olan bir adama müdahale edildiği görünüyor.

Ağlarken kendisini ve babasını videoya alan genç kız, hüzünlü fon müziği eşliğinde yayınladığı görüntülere bir de not düştü. Notta, “Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?” ifadeleri yer aldı.

Genç kızın gözyaşları içinde yayınladığı videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterirken, ortak yorum “Video çekmesini anlayabilirim ama paylaşmasındaki mantığı hiç bir zaman anlayamam” oldu.

İşte o tepkilerden bazıları:

- Ne döneme denk geldik yarabbi, Allah uzun ömür versin babam ölecek elimde telefon olacak.
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- Günümüzde insanlar özel hayatlarını sınırsızca ve zorla, konu fark etmeksizin paylaşıyorlar, bu bir hastalık.

- Gerçeklik öldü beyler hanımlar, her şey ilgi çekmek, etkileşim almak için ve bunun bir sonu yok sonsuz kere devam eden bir döngü, yayına açık olmayan hiçbir his değerli değildir, dünya çok ilginç bir yere gidiyor.

- Aklım almıyor bir insanın o acı halindeyken eline telefonu alıp video, fotoğraf çekebilecek kafayı buluyor olmasına.

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Yorumlar

542

derhal gereği yapılsın akp alçakları bu ülkenin mahkemelerini kendi siyasi çıkar hegomonyaları altına alırlarsa hiçbirşey çözülmez
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