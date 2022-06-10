Tiktok uygulaması yayımlanan videolarla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Pek çok kişi Tiktok hesabını kapatmak için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, Tiktok hesabı dondurulur mu?

Tiktok nedir?

TikTok veya Çin'de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yapılan, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Eylül 2016'da ByteDance tarafından piyasaya sürüldü.

Tiktok hesap silme nasıl yapılır? Tiktok hesabı kapatılır mı nasıl?

Tiktok hesabınızı kapattığınızda, uygulamaya giriş yapmak için yeni bir hesaba ihtiyaç duyacaksınız. Ayrıca paylaşılan tüm görselleri kaybetmiş olacaksınız. Bu sebeple hesabı kapatmadan önce görselleri indirmeniz tavsiye ediliyor. Tiktok hesap silme adımları şöyle:

Öncelikle sağ alttaki Profil'e dokunun.

Sağ üstteki 3 satırlı simgeye dokunun.

Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.

Hesabını yönet > Hesabı sil öğesine dokunun.

Hesabınızı silmek için uygulamadaki talimatları takip edin.