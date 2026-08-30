Shakhtar Donetsk yenildi, Turan resmen çıldırdı: Dünya futbolunun efsane ismini hedef aldı
Ukrayna'da görev yapan Arda Turan sezonun ilk mağlubiyetini aldı ve hedefine öyle bir ismi koydu ki...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna'da görev yapan Arda Turan sezonun ilk mağlubiyetini aldı ve hedefine öyle bir ismi koydu ki...
Shakhtar Donetsk'in Polissya'ya 2-0 yenildiği maçın ardından hakem yönetimini eleştiren Arda Turan'ın hedefinde, Ukrayna ve dünya futbolunun efsane ismi Andriy Shevchenko vardı.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Polissya'ya 2-0 mağlup oldu ve sezonun ilk yenilgisini aldı.
Arda Turan, karşılaşmanın ardından takımının aldığı mağlubiyeti değerlendirdi ve hakem yönetiminden şikayet etti.
Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, Hakem Kurulu Danışmanı Nicola Rizzoli ve Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis'e göndermede bulunan Turan şunları söyledi:
"Hakem yönetimine gelince; önceki maçla ilgili olarak Dinamo başkanına, ayrıca Rizzoli ve Shevchenko'ya sorular sorabilirsiniz. Sanırım İtalya'dan bakınca gerçekten de daha iyi görüyorlar. Bir önerim var: Shevchenko, Surkis ve Rizzoli tartışmalı pozisyonları birlikte incelesinler."
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