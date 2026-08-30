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Shakhtar Donetsk yenildi, Turan resmen çıldırdı: Dünya futbolunun efsane ismini hedef aldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Shakhtar Donetsk yenildi, Turan resmen çıldırdı: Dünya futbolunun efsane ismini hedef aldı

Ukrayna'da görev yapan Arda Turan sezonun ilk mağlubiyetini aldı ve hedefine öyle bir ismi koydu ki...

#1
Foto - Shakhtar Donetsk yenildi, Turan resmen çıldırdı: Dünya futbolunun efsane ismini hedef aldı

Shakhtar Donetsk'in Polissya'ya 2-0 yenildiği maçın ardından hakem yönetimini eleştiren Arda Turan'ın hedefinde, Ukrayna ve dünya futbolunun efsane ismi Andriy Shevchenko vardı.

#2
Foto - Shakhtar Donetsk yenildi, Turan resmen çıldırdı: Dünya futbolunun efsane ismini hedef aldı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Polissya'ya 2-0 mağlup oldu ve sezonun ilk yenilgisini aldı.

#3
Foto - Shakhtar Donetsk yenildi, Turan resmen çıldırdı: Dünya futbolunun efsane ismini hedef aldı

Arda Turan, karşılaşmanın ardından takımının aldığı mağlubiyeti değerlendirdi ve hakem yönetiminden şikayet etti.

#4
Foto - Shakhtar Donetsk yenildi, Turan resmen çıldırdı: Dünya futbolunun efsane ismini hedef aldı

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, Hakem Kurulu Danışmanı Nicola Rizzoli ve Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis'e göndermede bulunan Turan şunları söyledi:

#5
Foto - Shakhtar Donetsk yenildi, Turan resmen çıldırdı: Dünya futbolunun efsane ismini hedef aldı

"Hakem yönetimine gelince; önceki maçla ilgili olarak Dinamo başkanına, ayrıca Rizzoli ve Shevchenko'ya sorular sorabilirsiniz. Sanırım İtalya'dan bakınca gerçekten de daha iyi görüyorlar. Bir önerim var: Shevchenko, Surkis ve Rizzoli tartışmalı pozisyonları birlikte incelesinler."

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