Shakhtar Donetsk yenildi, Turan resmen çıldırdı: Dünya futbolunun efsane ismini hedef aldı

"Hakem yönetimine gelince; önceki maçla ilgili olarak Dinamo başkanına, ayrıca Rizzoli ve Shevchenko'ya sorular sorabilirsiniz. Sanırım İtalya'dan bakınca gerçekten de daha iyi görüyorlar. Bir önerim var: Shevchenko, Surkis ve Rizzoli tartışmalı pozisyonları birlikte incelesinler."