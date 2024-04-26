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Teknoloji Tiktok kararını verdi! Kendi hesabından duyurdu
Teknoloji

Tiktok kararını verdi! Kendi hesabından duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-04-26 12:05:00 - 2024-04-26 12:28:15
Tiktok kararını verdi! Kendi hesabından duyurdu

TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance, ABD'nin video uygulamasını satmaya zorlayan veya Amerika'da yasaklanan bir yasayı geçirmesinin ardından işletmeyi satma niyetinde olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından TikTok’un yasaklanmasını öngören yasanın onaylanmasının ardından TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance bir açıklama yayınladı.

Şirket, sahibi olduğu sosyal medya platformu Toutiao'daki resmi hesabında "ByteDance'in TikTok'u satmaya yönelik herhangi bir planı yok" ifadesini kullandı. Bu haftanın başlarında TikTok, "anayasaya aykırı" yasaya mahkemede itiraz edeceğini açıklamıştı.

Biden yasayı onaylamıştı

Sat ya da yasak tedbiri Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştırılmıştı.

ABD, Çin Hükümeti'nin Tiktok üzerinde hakimiyet kurduğunu ve casusluk faliyetlerinde buşunduğunu iddia etmişti.
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TikTok, Çin hükümetinin ByteDance üzerinde kontrolü olduğu iddialarını defalarca reddetti.

TikTok patronu Shou Zi Chew, bu hafta platformda yayınlanan bir videoda "Kendimize güveniyoruz ve mahkemelerde haklarınız için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

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