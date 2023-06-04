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Eğitim Tıkla öğren! LGS soruları ve cevapları yayında
Eğitim

Tıkla öğren! LGS soruları ve cevapları yayında

Yeniakit Publisher
2023-06-04 14:21:00 -
Tıkla öğren! LGS soruları ve cevapları yayında

LGS merkezi sınavının sorularını ve cevap anahtarları yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS merkezi sınavının sorularını ve cevap anahtarlarını meb.gov.tr internet sitesinden yayımladı.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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