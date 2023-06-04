Tıkla öğren! LGS soruları ve cevapları yayında
LGS merkezi sınavının sorularını ve cevap anahtarları yayınlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS merkezi sınavının sorularını ve cevap anahtarlarını meb.gov.tr internet sitesinden yayımladı.
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LGS merkezi sınavının sorularını ve cevap anahtarları yayınlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS merkezi sınavının sorularını ve cevap anahtarlarını meb.gov.tr internet sitesinden yayımladı.
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