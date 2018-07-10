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Tıkanan gider nasıl açılır?

Mutfaklarımızda ve banyolarımızda kullandığımız lavaboların giderleri bazen tıkanır ve hayatımızı küçük çaplı da olsa zora sokar. Bu tıkanıklıkları açmak için basit yöntemler bulunmaktadır.

10 Temmuz 2018 Salı 20:12
Tıkanan gider nasıl açılır?

Bu yöntemlerden birincisi ve en bilineni pompalamaktır. Evinizde bulunan ya da en yakın hırdavatçıdan alacağınız pompayı giderin ağzına dayayın ve bastırıp çekin. Bu işlemi birkaç kez tekrar ettikten sonra eğer gideri tıkayan şey zorlu bir nesne ya da katı bir şey değilse gider açılacaktır.

İkinci seçenek ise marketlerden bulabileceğiniz yağ çözücü ve lavabo açıcı gibi kimyasal asitleri kullanmaktır. Bunları lavabonuza dökün ve bir müddet bekledikten sonra kaynar suyu açıp kimyasalın tamamen gittiğinden emin olana dek suyu açık bırakın. Zorlu durumlarda bu işlemi birkaç kere daha tekrar edin.

Üçüncü ve daha pratik olan yol ise hemen hemen hepimizin evinde kendine yer bulan sirke ve karbonatı kullanmaktır. Öncelikle karbonatı tıkanık olan lavabonuza dökün. İyice giderin çevresini kapattığınızdan emin olun.

Daha sonra yaklaşık 1 litrelik sirkeyi karbonatın üstüne dökmeye başlayın. Gittikçe köpürecektir. Köpürmesine izin verin ve işlemi yapmaya devam edin. Sirkeyi döktükten sonra beklemeye başlayın. Gider yavaş yavaş açılıp karbonat ve sirke karışımını da içine çekerek açılmış olacaktır. Sonrasında su ile lavabonuzu yıkayın.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 20:12
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