Tıkalı burun nasıl açılır? Burun tıkanıklığı nasıl geçer ne iyi gelir? Adeta bu da doğal burun damlası!

Burnumuzdan nefes alıp vermek sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Burundan nefes almak orta kulağa oksijen gitmesi, solunan havanın ısıtılarak nemlendirilmesi gibi şeyler için önem taşır. Burun tıkanıklığı kulak – burun – boğaz rahatsızlıklarında sıklıkla görülür. Mevsim geçişlerinde ve alerjik durumlarda da görülen bu tıkanıklık tıkalı burun nasıl açılır sorusunu da beraberinde getirir. Ancak öncelikle burun tıkanıklığı nedir?

Soğuk kış aylarının gelmesiyle beraber insan vücudunun direnci düşmektedir. Buna ek şekilde, beslenme metotları bağışıklığın düşmesine neden olur. Mikroplara karşı güçsüz düşen bağışıklık sistemi yüzünden vücut hastalığa daha yatkın olur. Bununla beraber nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar meydana gelir. Bu rahatsızlıkların günlük yaşamda burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi yan etkileri ile karşılaşılır. Burun tıkanıklığından kurtulmanın doğal çözümleri vardır.

Burun Tıkanıklığı Nedir?

Nefes almamızın sağlayan organımız olan burnumuz tıkandığında akciğerlerimize hava girişi de engellenmiş olur. Bu nedenle burun tıkanıklığı önemsenmesi gereken bir konudur. Burundan alınan hava nemlendirilerek temizlenir. Burunda ıslanan hava arınmış ve sıcaklığı ayarlanmış olarak akciğerlere gönderilir. Burnumuzdan aldığımız hava burundaki boşlukların arasından geçerek etkili bir şekilde ısıtılır. Burundan nefes almak, ağızdan nefes almaktan daha önemlidir. Tıkalı burun nasıl açılır derken burundan alınan havanın içerideki tüyler yardımıyla polenlerden ve tuzlardan temizlenerek akciğerlere gönderildiğinin de bilinmesi gerekir.

Tıkalı Burun Nasıl Açılır?

Tıkalı burun nasıl açılır? Bu konuda çeşitli yöntemler uygulayarak burun tıkanıklığı için çözüm üretebilirsiniz. Ancak yapmanız gereken doktora başvurmaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bulunduğunuz odanın nemli olması burun tıkanıklığı için iyi gelir. Kuru ortamlar burnun daha çok tıkanmasına neden olur.

Tıkalı burun nasıl açılır sorusu burnun tuzlu su ile çalkalanarak temizlenmesi ile açıklanabilir

Tuzlu suya bir çay kaşığı karbonat da ilave ederek burun tıkanıklığı geçirmek için bir adım atabilirsiniz.

Vücudunuzu sıcak tutmak, sıcak ortamlarda bulunmak ya da yorganına altına girip yatarak dinlenmek de burun tıkanıklığı kaynaklı rahatsızlıklara iyi geleceğinden tıkanıklığı da geçirecektir.

Burununuz tıkalıyken fazla süt tüketmekten kaçının.

Burnunuza zeytinyağı damlatmanız tıkanıklık için yararlı olacaktır.

Suda kaynattığınız lavanta çiçeği yapraklarını burnunuza çekerek tıkanıklığı giderebilirsiniz.

Burun tıkanıklığı nasıl geçer diye soranlara bol bol su tüketmeleri de önerilir. Evde bir bardak ılık su ile 1 çay kaşığı sofra tuzu koyulup, buruna çekerek burun tıkanıklığından kurtulmak mümkündür