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Dünya Tıkalı burnu muayene eden doktorlar acil ameliyat kararı aldı! Kimse gördüğüne inanamadı
Dünya

Tıkalı burnu muayene eden doktorlar acil ameliyat kararı aldı! Kimse gördüğüne inanamadı

ABD'de bir şahıs, burnu tıkalı olduğu gerekçesiyle doktora gitti. Muayene sırasında doktor, adamın burnunda diş olduğunu fark etti. Diğer doktorlarla görüşüp ameliyata alınan adamın burnundaki diş çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 09:02:00 -
Tıkalı burnu muayene eden doktorlar acil ameliyat kararı aldı! Kimse gördüğüne inanamadı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde meydana gelen olay, tıp literatürüne girdi. Uzun süredir burun tıkanıklığı şikayeti yaşayan adam, durumu dayanılmaz hal alınca doktora gitti. Doktorlar, yaptıkları ilk muayenenin ardından adamın burnunda daha önce karşılaşmadıkları bir manzara gördü. Çünkü adamın burnundaki tıkanıklığa neden olan şey, orada olmaması gereken dişti.

Doktorlar, karşılaştıkları bu ilginç durumun ardından ne yapacaklarına karar vermek için acil olarak toplantı kararı aldı. Yapılan görüşmeler ve tetkikler sonucunda adamın hemen ameliyata alınması kararlaştırıldı. New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından 38 yaşındaki adamın burnundaki diş, başarılı şekilde çıkarıldı.

Tıp dünyasında daha önce eşine çok az rastlandığı belirtilen olay, New England Tıp Dergisi'nde de yayınlandı. Dergideki yazıda, "Hasta bir kaç yıldan bu yana burun tıkanıklığı yaşadığını belirtti ancak daha önce yüz travması ya da başka bir anormallikle karşılaşmadığını anlattı. İlk muayenenin ardından buruna takılan kamera sayesinde, burunda olmaması gereken bir diş parçası tespit edildi. Bu parça başarılı ameliyat sonucu alındı" ifadelerine yer verildi.

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