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Aktüel TİKA'dan topraklarını kurtarmak için mücadele veren Azerbaycan'a ilk yardım desteği
Aktüel

TİKA'dan topraklarını kurtarmak için mücadele veren Azerbaycan'a ilk yardım desteği

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:30:52 -
TİKA'dan topraklarını kurtarmak için mücadele veren Azerbaycan'a ilk yardım desteği

BAKÜ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), topraklarını Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan'a 500 ilk yardım çantası sağladı.

TİKA Bakü Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Azerbaycan Kızılay Cemiyetine teslim edilen ilk yardım çantalarının cephe hattına gönderildiği bildirildi.

Azerbaycan Kızılay Cemiyetinin gönüllüleri ilk yardım çantaları ile Terter, Ağdam, Fuzuli, Daşkesen, Naftalan ve Goranboy illerinde yaralı sivillere hizmet verecek.

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