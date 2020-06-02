TİKA’dan Moğolistan Çocuk Sarayı’na destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, 4.000 öğrenciye eğitim hizmeti veren Moğolistan’ın en köklü eğitim kurumlarından biri kabul edilen Çocuk Sarayı’nın yabancı dil sınıfı yenilendi.

Çocukların serbest zamanlarının verimli ve etkin şekilde değerlendirilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi ve mesleki alanlara yönlendirilmesi amacıyla 1958 yılında kurulan, 9-17 yaş arası çocukların kabul edildiği Moğolistan Çocuk Sarayı, toplam 66 atölyeden oluşuyor.

Günümüze kadar 135,000 mezun veren kurumda, sanat, resim, drama, tiyatro, müzik, dans, yabancı dil gibi çeşitli alanlarda 4 bin öğrenciye eğitim alıyor. Kurulduğu günden bu yana herhangi bir onarım görmeyen ve donanım desteğinde bulunulmayan Saray’ın yabancı dil sınıfı TİKA tarafından modern ekipmanlarla yenilenerek, yaklaşık 600 öğrenciye güçlü ve etkili bir yabancı dil eğitimi alabilme imkânı sağlandı.

Proje teslimi esnasında konuşan Moğolistan Çocuk Sarayı Müdürü Tsengelmaa Byambabaatar, proje kapsamında donanım ve dizayn bakımından hem teorik hem de pratik anlamda yabancı dil eğitimine uygun ve hizmete elverişli sınıf kurulduğunu belirtti.

Moğolistan’ın geleceği olan çocuklarına sağladığı anlamlı desteğinden dolayı çocuklar adına TİKA ve Türkiye’ye şükranlarını sunan Byambabaatar, yakında anılan yabancı dil sınıfında Türkçenin de öğretilmeye başlanacağını ifade etti.