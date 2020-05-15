  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olan işletmeler hangileri?

Ashab-ı Kehf yedi uyurlar kıssası

Veysel Karani kıssası

Yakup Aleyhisselamın ricası

Habil ve Kabil kıssası
için kalan
Aktüel

TİKA'dan Macaristan'da yaşlı bakım merkezine gıda ve hijyen paketi desteği

Yeniakit Publisher
2020-05-15 21:29:01 -
TİKA'dan Macaristan'da yaşlı bakım merkezine gıda ve hijyen paketi desteği

BUDAPEŞTE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'ın Szentendre Yaşlı ve Evsiz Bakım Merkezi'ne gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu.

TİKA Budapeşte Program Koordinatörlüğünce Szentendre Yaşlı ve Evsiz Bakım Merkezi için temin edilen gıda ve hijyen paketleri, koordinatör Seda Dağlı, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği Müsteşarı Abdi Noyan Özkaya, Szentendre Belediye Başkan Yardımcısı Daniel Pilis, Protokol ve Kültür Asistanı Krisztina Kozma’nın katılımlarıyla, Merkez Müdürü Andrea Kecskesne Sipos'a teslim edildi.

Dağlı, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın zor günlerde Türkiye adına tüm dostlar ve ihtiyacı olan herkesle yardımlaşma ve dayanışma içinde olmaya gayret ettiğini, bu kapsamda Szentendre Yaşlı ve Evsiz Bakım Merkezi'ne destekte bulunduklarını söyledi.

Kültürü ve değerleri geleceğe taşıyarak bugüne ve yarına ışık tutan yaşlılara saygının Türk kültürünün vazgeçilmez bir özelliği olduğunu dile getiren Dağlı, "Doğal ve tarihi güzellikleri bünyesinde barındıran Szentendre Belediyesinde, yaşlılara, engellilere ve evsizlere yönelik özverili çalışmaları ile üstün hizmetler sunan bakım merkezinin faaliyetlerine yardımlaşmanın, paylaşmanın ve toplumsal eşitliğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı zamanlarda TİKA olarak destekte bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Kurulduğu 2013 yılından itibaren yaşlılar, engelliler ve evsizler için bakım, barınma, tedavi yardımı, psikososyal destek gibi sosyal hizmet faaliyetleri yürütmekte olan 280 kişi kapasiteli Szentendre Yaşlı ve Evsiz Bakım Merkezi, ayrıca 37 aile için evde bakım hizmeti sunup, geçimini sağlayamayan belediye sakinlerine günlük sıcak yemek ulaştırıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı