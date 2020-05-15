TİKA'dan Macaristan'da yaşlı bakım merkezine gıda ve hijyen paketi desteği

BUDAPEŞTE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'ın Szentendre Yaşlı ve Evsiz Bakım Merkezi'ne gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu.

TİKA Budapeşte Program Koordinatörlüğünce Szentendre Yaşlı ve Evsiz Bakım Merkezi için temin edilen gıda ve hijyen paketleri, koordinatör Seda Dağlı, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği Müsteşarı Abdi Noyan Özkaya, Szentendre Belediye Başkan Yardımcısı Daniel Pilis, Protokol ve Kültür Asistanı Krisztina Kozma’nın katılımlarıyla, Merkez Müdürü Andrea Kecskesne Sipos'a teslim edildi.

Dağlı, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın zor günlerde Türkiye adına tüm dostlar ve ihtiyacı olan herkesle yardımlaşma ve dayanışma içinde olmaya gayret ettiğini, bu kapsamda Szentendre Yaşlı ve Evsiz Bakım Merkezi'ne destekte bulunduklarını söyledi.

Kültürü ve değerleri geleceğe taşıyarak bugüne ve yarına ışık tutan yaşlılara saygının Türk kültürünün vazgeçilmez bir özelliği olduğunu dile getiren Dağlı, "Doğal ve tarihi güzellikleri bünyesinde barındıran Szentendre Belediyesinde, yaşlılara, engellilere ve evsizlere yönelik özverili çalışmaları ile üstün hizmetler sunan bakım merkezinin faaliyetlerine yardımlaşmanın, paylaşmanın ve toplumsal eşitliğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı zamanlarda TİKA olarak destekte bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Kurulduğu 2013 yılından itibaren yaşlılar, engelliler ve evsizler için bakım, barınma, tedavi yardımı, psikososyal destek gibi sosyal hizmet faaliyetleri yürütmekte olan 280 kişi kapasiteli Szentendre Yaşlı ve Evsiz Bakım Merkezi, ayrıca 37 aile için evde bakım hizmeti sunup, geçimini sağlayamayan belediye sakinlerine günlük sıcak yemek ulaştırıyor.