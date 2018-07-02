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TİKA'dan Güney Sudanlı çiftçilere tohum ve ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Güney Sudan'ın başkenti Juba'daki çiftçilere 30 tonluk tohum ve çeşitli tarım ekipmanı desteğinde bulunuldu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:44
TİKA'dan Güney Sudanlı çiftçilere tohum ve ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, gerçekleştirilen proje kapsamında başkent Juba ve çevresinde geçimini tarımla sağlayan 500 çiftçiye yer fıstığı, mısır, sorgum, domates ve bamyadan oluşan tohumlar temin edildi.

Tohum ve tarım ekipmanlarının çiftçilere teslim törenine Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan, Güney Sudan Tarım Bakanı Onyoti Adigo Nyikwec, Güney Sudan Çiftçiler Birliği Başkanı Mathuc Akol, TİKA'nın Juba Koordinatörü Yahya Acu ve çiftçiler katıldı.

Törende çiftçiler, verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Nüfusun büyük bir kısmının tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalıştığı Güney Sudan'da, tarım alanındaki büyük potansiyele rağmen yağmura dayalı ve iptidai yöntemlerle yapılan tarımsal faaliyetler nedeniyle verimin düşük olduğu gözlemleniyor.

Toplam arazisinin yüzde 70'inin tarıma elverişli olduğu tahmin edilen Güney Sudan'da çiftçilerin çoğu küçük ölçekte tarım yapıyor ancak tohum temininde zaman zaman zorluk yaşıyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:44
  1. TİKA
  2. Güney Sudan

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