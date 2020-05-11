TİKA’dan Gine’de Kovid19’dan etkilenen bin aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Batı Afrika ülkesi Gine’de Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Covid-19’dan olumsuz etkilenen 1.000 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuldu.

Tüm dünyada etkili olan Covid-19 Gine’de de etkili olmaya devam ediyor. 2000 üzerinde vakanın tespit edildiği ve şimdiye kadar 11 kişinin hayatını kaybettiği virüs nedeniyle hayat neredeyse durma noktasına geldi. Evlerde pişirdiği yiyecekleri satarak geçimini sağlayan ailelerin çoğu virüs nedeniyle sokaklara çıkamıyor. Birçoğu tek odalı baraka evlerde kalabalık bir ortamda yaşam mücadelesi veriyor. Gine’de yüzbinlerce aile günlük bir öğün yemek ile hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Birçoğunun günlük kazancı 1 doların altında bulunuyor. TİKA Ramazan ayında Covid-19 nedeniyle gıdaya ulaşmakta sıkıntı yaşayan engelli, yetim ve fakir ailelerden oluşan 1000 haneye, içerisinde 25 kg pirinç, 5 lt yağ, 10 kg şeker ve 200 g çaydan oluşan gıda yardımında bulundu.

Yardımlardan duyduğu sevinci dile getiren Mariama Diallo “Virüs geçim kaynağımızı elimizden aldı. Sokaklara çıkıp pişirdiklerimizi satamıyoruz. Eve hapsolduk. Bu duruma uzun süre dayanamayız. TİKA tam zamanında geldi” dedi.