  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Deutsche Bank Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı
Putin uyardı: Tehlike var
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Yanardağ İHA ile görüntülendi! Ortaya muhteşem manzaralar çıktı
Eğitim TİKA'dan Afganistan'da destek
Eğitim

TİKA'dan Afganistan'da destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Afganistan'da farklı alanlardaki kalkınma proje ve çalışmalarının yanı sıra eğitim alanında faaliyetlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 16:23:00 -
TİKA'dan Afganistan'da destek

Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'teki tamir ve bakımı TİKA tarafından yapılan Mevlana Celaluddin Muhammed-i Belh-i Lisesi'nde düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Belh Eğitim Müdürü Aliullah Emiri, Belh Belediye Başkanı Ahmed Tevfik Emini, Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif erkek ve kız liseleri müdürleri katıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan’ın kuzeyindeki Belh, Cüzcan, Sar-ı Pul, Semengan ve Kunduz vilayetlerinde bulunan okullara öğrenciler için 1200 masa-sıra yardımı yapıldı.

Söz konusu yardım eğitim müdürlükleri yetkililerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay