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Aktüel

TİKA'dan Afganistan'da 1500 aileye gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:33:33 -
TİKA'dan Afganistan'da 1500 aileye gıda yardımı

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi tarafından ramazan yardım faaliyetleri kapsamında Afganistan'da 1500 ihtiyaç sahibi aileye gıda maddeleri ve hijyen paketi dağıtıldı.

TİKA Kabil Ofisinden yapılan açıklamada, Afganistan'da 1500 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve hijyen paketi yardımında bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada un, pirinç, sıvı yağ ve makarnadan oluşan yaklaşık 100 tonluk gıda yardım paketleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 75 bin maske, 150 bin eldiven, 450 litre dezenfektan, 600 litre sıvı el sabunu ve kağıt havludan oluşan hijyen kitinin Zabul, Helmand, Paktika, Bamyan, Parvan ve Pencşir vilayetlerinde dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada, TİKA'nın Afgan halkına olan desteğinin devam edeceği vurgulandı.

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