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Aktüel

TİKA'dan Afganistan'a tıbbi teçhizat yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:17:11 -
TİKA'dan Afganistan'a tıbbi teçhizat yardımı

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi, Afganistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek sağlamak amacıyla Afganistan Sağlık Bakanlığına tıbbi teçhizat ve ekipman yardımında bulundu.

Tıbbi teçhizat ve ekipmanların teslimi için bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Afganistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Vahid Mecruh, Afganistan'ın yaşadığı zor günlerde yardımını esirgemeyen Türk halkına minnettar olduklarını belirtti.

TİKA Kabil Ofis Koordinatörü Zühtü Çal da ilk aşamada ventilatör, hasta gözlem cihazı, ateş ölçer gibi cihazların da aralarında bulunduğu tıbbi teçhizat ve donanımın teslimatını gerçekleştirmekten mutlu olduklarını söyledi.

Çal, TİKA olarak bundan sonraki süreçte de yardımları devam ettirmek istediklerini kaydetti.


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