TİKA, Pakistan’da ihtiyaç sahiplerine umut oldu

İftar programına Türkiye’nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu ve Baitul Mal Kurumu Sindh Bölge Müdürü Dr. Adnan Majid iştirak etti.

Pakistan’ın Karaçi şehrinde ihtiyaç sahiplerine yardım eden Baitul Mal’a ait Barınma Evi’nin bulunduğu sokakta kurulan iftar sofrasına kadın ve çocuklar dahil yaklaşık 1000 Pakistanlı katıldı.

Türkiye’ye teşekkür

İftarda konuşan Majid, ihtiyaç sahipleri için iftar sofrasının kurulmasından dolayı TİKA’ya teşekkür etti. Başkonsolos Sangu, Baitul Mal Kurumu Müdürü ve çalışanlarına Türkiye adına teşekkür etti.

Ayrıca, TİKA’nın Sindh eyaletindeki ramazan faaliyetleri kapsamında yetim ve engelli çocuklar için iftar sofralarının kurulması, bayramlık hediye paketlerinin dağıtılması ve gıda yardımlarının yapılması planlanıyor.

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