TİKA, Moğolistan'da yaşayan Hoton Türklerine kışlık sera kurdu

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moğolistan'da iklim koşulları nedeniyle sebze yetiştiriciliğini tek bir mevsime bağlı olarak yapan Hoton Türklerine kışlık sera oluşturuldu.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'dan yaklaşık 1650 kilometre uzaklıkta yer alan Uvs vilayeti, Tarialan ilçesinde yaşayan Müslüman bir Türk toplumu olan Hotonlara tarım alanında destekte bulunularak kışlık sera kuruldu

Toprakları tarıma elverişli Tarialan ilçesinde yoğun olarak Hotonlar yaşıyor. İlçenin adı Moğol dilinde tarım anlamına geliyor.

Tarialan halkının büyük kısmı iklim koşulları nedeniyle sebze yetiştiriciliğini tek bir mevsime bağlı olarak yapabiliyor. TİKA'nın hayata geçirdiği proje ile Tarialan ilçesinde ilk kez kışlık sera kurularak, dört mevsim boyunca sebze üretimine imkan sağlandı.

İhtiyaç fazlası ürünlerin bölge halkına satılmasıyla Hotonlara ek gelir imkanı da sağlandı.



Projenin teslimi esnasında konuşan Teel Agro Kooperatifi Başkanı Gantömör Ohidoo, sera sayesinde 4 mevsim boyunca ilçe halkının taze ve sağlıklı sebzeye erişiminin sağlanacağını ve kooperatifte istihdam edilen çiftçilerin sayılarının da artacağını ifade etti.

Türkiye'nin Hotonlara her zaman yardım elini uzatmasından şükran duyduğunu belirten Ohidoo, Hoton Türkleri adına Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.