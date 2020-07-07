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TİKA Kenya’ya modern kuluçka ve yem üretim tesisi kazandırdı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 12:40:30 -
TİKA Kenya’ya modern kuluçka ve yem üretim tesisi kazandırdı

İSTANBUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırmaları Kurumuna (KALRO) sağladığı Türk malı ekipmanlarla ülkenin kamuya ait en modern kuluçka merkezi ve tavuk yemi tesislerinden birini kurdu.

TİKA Nairobi Ofisi tarafından üç yıldır sürdürülen Sürdürülebilir Organik Geçim Kaynakları Geliştirme Programı’nın (SOLEP) bir parçası olarak hayata geçirilen proje kapsamında KALRO Kakamega Enstitüsüne her biri 4 bin 800 yumurta kapasiteli dört kuluçka makinesi, laboratuvar malzemeleri, inkübatör, vakum pompaları, klima sistemi, saatte 1 ton üretim kapasiteli yem makinesi, bertaraf ünitesi ve jeneratörden oluşan tamamı Türkiye’de üretilen teknik ekipmanlar hibe edildi.

- "Türk devletine ve TİKA’ya teşekkür ediyoruz"

Teslim töreninde konuşan KALRO Kakamega Enstitüsü Müdür Vekili Dr. Dovicus Okutoyi, yerli ırk Kienyeji tavukçuluğunun ülkenin bu bölgesinde çok yaygın olduğunu ancak yem fiyatlarındaki artış ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı ekonomik durgunluk nedeniyle üretimde düşüş görüldüğünü ifade etti.

Okutoyi, "Ekipman eksikliği nedeniyle gerekli laboratuvar analizlerini uzun süredir yapamıyoruz. Bu nedenle hem tavuk yemi hem de civciv üretimi konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şu an Batı Kenya’nın en modern laboratuvar, kuluçka ve yem makinelerine sahibiz. Yardımlarından dolayı Türk devletine ve TİKA’ya teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- "Yerli ırk tavuk üretiminin yüzde 30 artmasını bekliyoruz"

TİKA Nairobi Program Koordinatörü Emre Yüksek, kurulan kuluçka merkezi ve yem üretim tesisi ile bölgede tavuk yetiştiriciliği ile geçinen çiftçilere piyasanın çok altında fiyatlarla civciv ve tavuk yemi sağlanacağını ve yerli ırk tavuk üretiminin bir yıl içerisinde yüzde 30 artmasını beklediklerini söyledi.

Tamamı Türkiye’de üretilen malzemeleri özellikle tercih ettiklerini belirten Yüksek, "Kenya’da Türkiye’de üretilen ürünlerin daha fazla pazar bulmasını arzuluyoruz, özellikle tarım sektöründe buna hayli ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, Kenya’da neredeyse nüfusun yarısının istihdam edildiği tarım sektörü gayri safi milli hasılanın yüzde 26’sını oluşturuyor.

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