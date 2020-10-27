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Aktüel TİKA Cezayir'deki şiddet mağduru çocuklar için kreş tesis etti
Aktüel

TİKA Cezayir'deki şiddet mağduru çocuklar için kreş tesis etti

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:43:49 -
TİKA Cezayir'deki şiddet mağduru çocuklar için kreş tesis etti

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Cezayir'de bir kadın sığınma evinde anneleriyle birlikte konaklayan çocuklar için, sığınma evi bünyesinde kreş tesis edildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Cezayir'de hizmet veren ve Cezayir'in kadın sığınma evine sahip tek kadın derneği olan SOS Mağdur Kadınlar Derneği bünyesinde, TİKA tarafından tesis edilen ve gönüllü öğretmenlerin görev alacağı kreşten yaklaşık 25 çocuk yararlanabilecek.

Dernek başkanı Meriem Bellala, sığınma evinin aynı anda 40 kadının konaklamasına imkan veren bir kapasiteye sahip olduğunu, özellikle eşleri tarafından şiddete maruz kalan kadınların, farklı vilayetlerden, derneklerine ait sığınma evine geldiklerini belirtti.

Bellala, TİKA tarafından tesis edilen kreşin, şiddet ortamında büyüyen çocukların sosyal yaşama daha iyi uyum sağlamaları açısından önemli bir ortam oluşturacağını ifade etti.

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