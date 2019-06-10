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TİKA Afrika Dairesi Başkanı Korkmaz: Kardeşlik bağımızın olduğu Sudan'ı unutamayız

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz, "TİKA, 59 ülkede 61 ofisi ile binlerce proje yürütüyor. Büyük projelerin yer aldığı ülkelerden birisi de Sudan. Sudan, hem tarihi ve kültürel hem de kardeşlik bağımızın olduğu bir ülke." dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:59

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

TİKA Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Sudan, hem tarihi ve kültürel hem de kardeşlik bağımızın olduğu bir ülke." diyen Korkmaz, zulme uğrayan İslam coğrafyalarındaki hizmetlerini anlattı. Özellikle sağlık, eğitim ve tarım alanında mazlumlara el uzatmaya çalıştıklarını ifade eden Korkmaz, Sudan'da yürüttükleri çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Ülkemiz için stratejik konumda olan Sevakin Adası'nın restorasyonu TİKA aracılığıyla yürütülüyor. Sudan'da iki hastane yapımını tamamladık. Gençlere yönelik başında TİKA Koordinatörü'nün olduğu mesleki eğitim kurumunda eğitimcilerimizle birlikte faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sudan'lı gençlerin eğitimi için çalışmalarımız devam ediyor. Tarım alanında da tohum ve benzeri hibelerle tarım ekipmanları desteği sağlıyoruz. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ile Sudan Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da koordinasyon halinde. Biz de TİKA olarak özel sektöre örnek teşkil edecek faaliyetlerle birlikte doğrudan halka katkı sağlayacak ve onların hayatlarını iyileştirecek projeler üretiyoruz."

'Sudan huzura kavuşunca da çalışmalarımız devam edecek'

"Sultan Mehmed Reşad'ın döneminde İngilizlere karşı sultanın çağrısına uyarak savaşan ve bu yolda şehit olan çok kıymetli bir Sudanlı kardeşimizin eski evini müzeye dönüştürdük. Bunun dışında Ahmet ve Musa Paşaların türbeleri var. Restorasyonlarını tamamlıyoruz. Sudan'ın içinden geçtiği şu kötü dönemden kurtulmasını bekliyoruz. Sudanlı kardeşlerimizin ülkelerine huzur içinde dönmelerine paralel olarak biz de faaliyetlerimizin sayısını arttıracağız."

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:59
  1. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz
  2. sudan

YORUM YAZ

  • FeritFerit15 dk önce
    Bize ne Sudan dan. TİKA da çok büyük yolsuzluklar var. Yardım ayağına milyonlarca dolar attılar cukkaya.

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