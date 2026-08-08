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Gündem TİGEM'den dev küçükbaş satışı! 7 bin 350 hayvan için ihale açıldı
Gündem

TİGEM'den dev küçükbaş satışı! 7 bin 350 hayvan için ihale açıldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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TİGEM'den dev küçükbaş satışı! 7 bin 350 hayvan için ihale açıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Polatlı ve Gözlü Tarım İşletmelerinde bulunan toplam 7 bin 350 reforme küçükbaş hayvanı açık artırmayla satışa çıkarıyor. İki ihalenin toplam muhammen bedeli 105 milyon 143 bin 900 lira olarak belirlendi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Polatlı ve Gözlü Tarım İşletmesi müdürlükleri, binlerce küçükbaş hayvanın satışı için ihaleye çıkıyor.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan satış ilanlarına göre, iki işletmede bulunan çeşitli cinslerde toplam 7 bin 350 reforme küçükbaş hayvan, açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak.

Polatlı'da 3 bin 100 küçükbaş için ihale

TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, çeşitli cinslerdeki toplam 3 bin 100 reforme küçükbaş hayvanı satışa sunacak.

Hayvanlar 22 parti halinde ve canlı kilogram üzerinden açık artırma usulüyle satılacak.

İhale, 14 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te işletmede gerçekleştirilecek.

Satışın toplam muhammen bedeli 46 milyon 275 bin lira, geçici teminatı ise 2 milyon 313 bin 750 lira olarak belirlendi.

Gözlü'de 4 bin 250 küçükbaş satışta

TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü de çeşitli cinslerde toplam 4 bin 250 reforme küçükbaş hayvanı açık artırmayla satacak.

İhale 18 Ağustos Salı günü saat 14.00'te işletmede gerçekleştirilecek.

Gözlü Tarım İşletmesi'ndeki satış için muhammen bedel 58 milyon 868 bin 900 lira, geçici teminat ise 2 milyon 943 bin 445 lira olarak açıklandı.

Toplam bedel 105 milyon lirayı aşıyor

İki işletmenin satış rakamları bir araya getirildiğinde ihaleye çıkarılacak hayvan sayısı 7 bin 350 başa ulaşıyor.

Polatlı ve Gözlü işletmelerindeki satışların toplam muhammen bedeli ise 105 milyon 143 bin 900 lira olarak hesaplandı.

Böylece TİGEM, ağustos ayında iki ayrı ihale ile binlerce küçükbaş hayvanın satışını gerçekleştirecek.

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