TİGEM tohumlarının Irak’a satışı için bayilik yetkisi verilecek
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından üretilen tohumların 5 yıl süreyle Irak devletine satışı için bayilik yetkisi verilmesi ve dağıtımının yapılması işi ihalesi gerçekleştirilecek.
İhale, 17 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30’da kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhale için 3 bin tonluk taahhüt ve 100 bin liralık geçici teminat belirlendi.