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Ekonomi TİGEM tohumlarının Irak’a satışı için bayilik yetkisi verilecek
Ekonomi

TİGEM tohumlarının Irak’a satışı için bayilik yetkisi verilecek

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından üretilen tohumların 5 yıl süreyle Irak devletine satışı için bayilik yetkisi verilmesi ve dağıtımının yapılması işi ihalesi gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 23:13:00 -
TİGEM tohumlarının Irak’a satışı için bayilik yetkisi verilecek

İhale, 17 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30’da kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhale için 3 bin tonluk taahhüt ve 100 bin liralık geçici teminat belirlendi.

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