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Gündem TİGEM personel alımı başvuruları başladı mı?
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TİGEM personel alımı başvuruları başladı mı?

TİGEM personel alımı için yapılacak sınavın tarihi belirlendi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı ilanda 145 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı personel alımları için başvuru tarihleri de belli oldu. Peki, TİGEM personel alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:29:00 -
TİGEM personel alımı başvuruları başladı mı?

TİGEM personel alımı için başvuru ve sınav tarihi belirlendi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 145 sözlü personel alımı yapacağını duyurdu. TİGEM, alımların yazlı ve sözlü sınav sonrası yapılacağını açıkladı. TİGEM, konuya ilişkin açıklamayı Resmi Gazete'de yayımladı. TİGEM personel alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

TİGEM personel alımı başvuruları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde olan TİGEM'in taşra teşkilatında; tarım makineleri, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, bitki koruma, bahçe bitkileri, zootekni, veteriner hekim, ziraat-radyoloji- elektrik- inşaat ve veteriner sağlık teknikerleri alanlarında çalıştırılmak üzere 145 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Personel alımları, yazılı ve sözlü sınav sonucu açıktan atama şeklinde yapılacak.

Başvurular, 21-31 Aralık tarihleri arasında TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla gerçekleşecek.

TİGEM personel alımı sınavı ne zaman?

Başvuruların ardından yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin internet adresi üzerinden sınav başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Sınav ücreti olan 100 lirayı başvuru esnasında kredi kartıyla ödemesi gerekmektedir.

Giriş sınavının yazılı bölümü, 6 Şubat 2021 tarihi saat 10.00'da Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ankara'da tek oturumda düzenlenecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM'in internet sayfasında duyurulacak.

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